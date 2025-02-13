Το τελευταίο «αντίο» στον Τάκη Οικονομόπουλο θα πουν στις 12.30 φίλοι και συγγενείς στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στην Κηφισιά.

Ο σπουδαίος τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, μετά από το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη το μεσημέρι της 1ης Φεβρουαρίου.

Από τις 10 το πρωί η σορός του έχει εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, ενώ στο κοιμητήριο έδωσε το «παρών» και ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής.

Ο φίλος και συναθλητής του εκλιπόντος, ο παλαίμαχος μπασκεμπολίστας Απόστολος Κόντος, τον αποχαιρέτησε με τον δικό του τρόπο: «Με τον Τάκη τον Οικονομόπουλο μας συνδέουν πολλά πράγματα. Κατ' αρχάς, με τον Παναθηναϊκό, αλλά είχαμε μια κοινή πορεία σαν παιδιά. Ήμασταν μαζί. Του είχα μια μεγάλη αγάπη, το ίδιο και αυτός. Φεύγει ένας μεγάλος αθλητής, ένας σπουδαίος άνθρωπος. Ο Τάκης Οικονομόπουλος έγραψε ιστορία στον ελληνικό αθλητισμό. Τάκη είσαι αθάνατος στις καρδιές και τις ψυχές μας» δήλωσε ο παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Απόστολος Κόντος».

