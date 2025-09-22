Tο διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 1.400 ευρώ (καθαρά) το μήνα, φαίνεται πως ελάμβανε το μήνα η γυναίκα που πέθανε και η σορός της κρύφτηκε σε στάβλο κοντά στο σπίτι της οικογένειας, από την κόρη της, προκειμένου να μη σταματήσει η καταβολή της σύνταξης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Power Talk» στον ΣΚΑΪ, η αποβιώσασα που θάφτηκε στο λαγούμι του στάβλου, δικαιούταν, εν ζωή, όχι μόνο τη σύνταξη της αλλά και δύο επιδόματα.

Η σύνταξη γήρατος ήταν 846 ευρώ, το επικουρικό 122 ευρώ και το ιδρυματικό επίδομα- που λαμβάνουν οι ασφαλισμένοι οι οποίοι χρειάζονται φροντιστή για να έχουν κάποιον δίπλα τους να τους βοηθάει (Συνήθως είναι κάποια οικιακή βοηθός) 432 ευρώ.

Αν τα χρήματα πολλαπλασιαστούν επί 24 μήνες, διότι υπολογίζεται πως για τόσο χρονικό διάστημα, έπαιρνε τα χρήματα η 62χρονη, κόρη, διευθύντρια ΚΕΠ, πρόκειται για το ποσό των 33.000 600 ευρώ, το οποίο τώρα θα πρέπει να επιστραφεί και μάλιστα εντόκως.

Πηγή: skai.gr

