Θεσσαλονίκη: Στον δρόμο οι αγρότες - Aπέκλεισαν την Εθνική Οδό προς Χαλκιδική

Στους δρόμους βγήκαν οι αγρότες της Θεσσαλονίκης οι οποίοι απέκλεισαν την Εθνική Οδό προς Χαλκιδική κοντά στον κόμβο Θέρμης.

Σύμφωνα με το Grtimes.gr, αγρότες από την Ανατολική πλευρά του νομού Θεσσαλονίκης συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους επί της Θεσσαλονίκης-Μουδανίων και έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στο ύψος της Καρδίας ζητώντας από την κυβέρνηση να πάρει πίσω τον ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου).

Στο σημείο του κόμβου της Καρδίας έχουν συγκεντρωθεί την τελευταία ώρα αγρότες από την Επανομή, τον Τρίλοφο, και τη Θέρμη.

Σήμερα το απόγευμα το υπουργείο αναμένεται να δώσει επίσημη απάντηση.

Πηγή: skai.gr

