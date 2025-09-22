Του Μάκη Συνοδινού

Ελεύθερη αφέθηκε η 62χρονη διευθύντρια ΚΕΠ από τη Βοιωτία που κατηγορείται πως έθαψε τη σορό της ηλικιωμένης μητέρας της σε στάβλο, πλησίον του σπιτιού και συνέχισε να λαμβάνει τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας της.

Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θήβας για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης και σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε και έλαβε αναβολή για την απολογία της και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σκεπτικό της απόφασης να αφεθεί ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους, είναι πως η ζημιά προς το δημόσιο δεν ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.

Αποχώρησε από το δικαστικό μέγαρο της Θήβας συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων και σύμφωνα με τον δικηγόρο της, δεν της έχουν απαγγελθεί άλλες κατηγορίες, καθώς οι έρευνες είναι σε εξέλιξη.

Η ίδια υποστηρίζει πως η μητέρα της πέθανε τον Αύγουστο του 2023 και επικαλέστηκε οικονομικά προβλήματα για την πράξη της.

Πηγή: skai.gr

