Βοιωτία: Με πιτζάμες και παντόφλες πήγαινε στα ΚΕΠ η 62χρονη που έθαψε την μητέρα της

Του Μάκη Συνοδινού

Μπορεί να αφέθηκε ελεύθερη η 62χρονη διευθύντρια ΚΕΠ «πρωταγωνίστρια» στην ανατριχιαστική υπόθεση της Βοιωτίας όπου κατηγορείται πως απέκρυβε επί χρόνια τον θάνατο της μητέρας της ώστε να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας της ηλικιωμένης αλλά κρίσιμα ερωτήματα για την πορεία των ερευνών παραμένουν.

Μέχρι και τώρα πέπλο μυστηρίου καλύπτει τον «Γιάννη» από την Αλβανία τον οποίο κατονόμασε ως τον άντρα που τη βοήθησε να θάψει την άτυχη ηλικιωμένη. Είναι υπαρκτό πρόσωπο ο «Γιάννης»; Που βρίσκεται ; Εχει φύγει στην Αλβανία;

Δεύτερο και πιο κρίσιμο ερώτημα το οποίο έχει μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών προκειμένου να δώσουν απάντηση είναι το αν η ηλικιωμένη μητέρα της απεβίωσε πριν από δύο χρόνια όπως υποστηρίζει η 62χρονη ή πριν 4-5 χρόνια καθώς καταθέσεις που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές από γείτονες , η ηλικιωμένη ήταν εξαφανισμένη από προσώπου γης εδώ και μια 5αετια.

Η 62χρονη η οποία ομολόγησε πως έθαψε την ίδια της μητέρα για οικονομικούς λόγους περιγράφεται ως ένα διαταραγμένο και περίεργο άτομο που δημιουργούσε όλο εντάσεις και προβλήματα.

Μιλώντας στο skai.gr ο κ. Παναγιώτης Κοχύλης Τ. Πρόεδρος Ομοσπονδίας ΚΕΠ ΠΟΣΕΚΕΠ και σωματείου εργαζομένων ΚΕΠ Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, υποστηρίζει πως η συμπεριφορά της 62χρονης είχε ως αποτέλεσμα να πέφτουν μηνύσεις από εργαζόμενους των ΚΕΠ αλλά και πολίτες.

Όπως λέει χαρακτηριστικά ο κ. Κοχύλης πήγαινε στην υπηρεσία με όχι την ενδεδειγμένη ένδυση που αρμόζει σε μια διευθύντρια δημόσιας υπηρεσίας. Όπως είπε η 62χρονη πήγαινε με πιτζάμες και παντόφλες. Η συμπεριφορά της αυτή σε συνδυασμό με ότι άλλαζε από ΚΕΠ σε ΚΕΠ αλλά πάντα σε διευθυντική θέση συν το ότι ήταν ενήμερος ο δήμος Τανάγρας προκαλεί πολλά ερωτήματα γιατί η συγκεκριμένη γυναίκα παρέμενε στη δημόσια υπηρεσία.

Πηγή: skai.gr

