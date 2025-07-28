Της Έλενας Γαλάρη

Κενά μνήμης επικαλέστηκε ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος της Κυριακής Γρίβα κατά την απολογία του ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας. Ο κατηγορούμενος ρωτήθηκε επίμονα από την πρόεδρο της έδρας για το βράδυ της δολοφονίας. "Δεν ξέρω γιατί την σκότωσα, προσπαθώ ακόμη να καταλάβω γιατί", είπε ο κατηγορούμενος, ενώ σε ερώτηση της Εισαγγελέως γιατί τη σκότωσε είπε: "Λυπάμαι για όσα έγιναν..Μακάρι να ήμουν εγώ στη θέση της. Αν γυρνούσα το χρόνο πίσω θα την άφηνα ήσυχη".

Πρόεδρος: Και γιατί τελικά σκοτώσατε την Κυριακή;

Κατηγορούμενος: Δεν ξέρω προσπαθώ εδώ και τόσο καιρό να καταλάβω ... Πήγα να κάνω κακό στον εαυτό μου

Πρόεδρος: Ναι αλλά το κάνατε στην Κυριακή και ησασταν πολύ αποφασισμένος. Μέχρι τέλους. Μέχρι τελικής πτώσης εξόντωσης. Είχατε μεγάλο θυμό.

Κατηγορούμενος: Δεν μπορώ να καταλάβω ... Κάθε μέρα το σκέφτομαι κάθε βράδυ το σκέφτομαι

Πρόεδρος: Το μαχαίρι το είχατε σπίτι σας;

Κατηγορούμενος: Ναι

Πρόεδρος: Βλέπουμε με το μηχανάκι πήγατε στην Κυριακή και είστε εκεί. Μέχρι που η Κυριακή επιστρέφει με τον φίλο της , σας βλέπει και φεύγει .

Κατηγορούμενος: Ναι

Πρόεδρος: Το θυμάστε έτσι;

Κατηγορούμενος: Οχι. Πήγα με σκοπό να κάνω κακό στον εαυτό μου

Πρόεδρος: Γιατί δεν το κάνατε σπίτι σας;

Κατηγορούμενος: Ήθελα να κάνω κακό στον εαυτό μου… Ήθελα να το κάνω μπροστά στην Κική για να την πονέσω….

Πρόεδρος: Αφού λέτε ότι βρεθήκατε το προηγούμενο βράδυ και ήσασταν καλά .. άρα δεν ήταν όπως τα είπατε το προηγούμενο βράδυ

Κατηγορούμενος: Όχι δεν έχει σχέση το προηγούμενο βράδυ...Σε μένα ήθελα να κάνω κακό όχι σε αυτήν.

Πρόεδρος: Γιατί; Τι σας είπε και σας πόνεσε;

Κατηγορούμενος: Γιατί είχαμε χωρίσει...

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δεν ήταν κακοποιητης και χαρακτήρισε ψέματα ο,τι έχει πει η οικογένεια της Κυριακής σε βάρος του.

"Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί λένε τόσα ψέματα… Από τους γονείς της ότι υπάρχουν μελανιές, ότι της έκοψα τις παρέες της, ότι της φερόμουν άσχημα, ότι προσπαθούσα να κάνω άρρωστο για να πάρω σύνταξη, ότι έχω ναζιστικά σύμβολα τατουάζ. Καθένας που ερχόταν εδώ έλεγε από ένα ψέμα. Όλα είναι ψέματα…» ανέφερε.

Όπως είπε, δεν υπήρξε ποτέ βιασμός του θύματος, αλλά εκείνη επέλεξε να προχωρήσει σε έκτρωση.

«Βιασμός δεν υπήρχε για αυτό δεν πήγε σε ιατροδικαστή. Την επόμενη μέρα ήρθε στο σπίτι να πάρει τα πράγματα της και μου ανακοίνωσε ότι κανόνισε να κάνει έκτρωση. Εγώ πήγα στην κλινική την ημέρα της έκτρωσης κι είπα να μην την κάνουν αλλά δε με άκουσαν. Δεν υπήρξε ούτε βιασμός ούτε τίποτα. Έκανε την έκτρωση και ήρθε μετά τρεις μέρες σπίτι μου. Και της έκανα εγώ μήνυση για να μην ρίξει το παιδί για να φαίνεται το σκηνικό, έτσι με συμβούλεψε δικηγόρος».

Πρόεδρος: Μια σχέση που λειτουργεί υπό καθεστώς τρόμου και απειλής… τι εμπιστοσύνη υπάρχει σε αυτή τη σχέση; Δηλαδή η Κυριακή είναι και κατηγορούμενη και μαχαιρωμένη. Φαίνεστε να είστε σε θέση ισχύος και να καταδιώκετε το έτερον ήμισυ είτε νομικά είτε με μαχαίρι… πως πιστεύετε ότι θα είστε καλά; Έρχονται οι τύψεις και ενοχλούν… χάνεις τον ύπνο σου και την όρεξη σου. Το ίδιο σου το είναι σε κατηγορεί..

Κατηγορούμενος: Για αυτό απέσυρα τη μήνυση…

Πρόεδρος: Και την Κυριακή πώς την ξαναφέρνεις πίσω;

Κατηγορούμενος: Μόνη της ήρθε…

Πρόεδρος: Στη ζωή εννοώ.. τη σκοτώσατε. Ήσασταν αποφασισμένος. Εξόντωση μέχρι τελικής πτώσης… το προηγούμενο βράδυ ήταν βράδυ ξεκαθαρίσματος όχι επανασύνδεσης, για αυτό και κάνατε ό, τι κάνατε…

Σε λίγη ώρα αναμένεται η πρόταση της Εισαγγελέως της Έδρας. Το ζητούμενο της δίκης δεν είναι η ενοχή, αλλά αν ο 40χρονος έχει ή όχι μειωμένο καταλογισμό, ενώ είναι αντιμέτωπος με ποινές από 15 έτη μέχρι ισόβια κάθειρξη

