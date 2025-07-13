Απανωτά λάθη έκανε ο 35χρονος που πάρκαρε το πολυτελές SUV στο Κολωνάκι, με αποτέλεσμα να κυλίσει στην οδό Λουκιανού και να πέσει σε εστιατόριο όπου τραυμάτισε 12 άτομα.

Όπως έγινε γνωστό από πηγές της Τροχαίας, ο 35χρονος, ο οποίος ήταν εξωτερικός συνεργάτης, κάνοντας χρέη παρκαδόρου, άλλου καταστήματος στην περιοχή, όπου πήγε να πιει ποτό ο ιδιοκτήτης του SUV και έδωσε τα κλειδιά του αυτοκινήτου για να του το παρκάρουν κανονικά, γιατί δεν έβρισκε θέση ελεύθερη.

Σημειώνεται ότι το αυτοκίνητο είναι αυτόματο και ο 35χρονος που ανέλαβε να το παρκάρει δεν έβαλε το λεβιέ των ταχυτήτων στη θέση πάρκινγκ, ούτε πάτησε σωστά το ποδόφρενο, όπως απαιτείται σε τέτοιου είδους οχήματα, γι' αυτό το όχημα δεν ασφαλίστηκε και κύλισε στην κατηφόρα.

Όσες προσπάθειες και αν κατέβαλε ο 35χρονος να το σταματήσει με τα χέρια, δεν ήταν δυνατό να αποδώσουν, με τα γνωστά αποτελέσματα.

Τελικά, ο 35χρονος οδηγήθηκε το πρωί της Κυριακής στον εισαγγελέα και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

