Νεκρή ανασύρθηκε σήμερα μία γυναίκα από τον Θερμαϊκό Κόλπο και συγκεκριμένα από το ύψος της πρώτης προβλήτας του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Για το περιστατικό ειδοποιήθηκε η Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης στις 12 το μεσημέρι και άμεσα έσπευσε σκάφος του Λιμενικού για την ανάσυρσή της.

Τη σορό της άτυχης γυναίκας παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τη μετέφερε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Φως στα αίτια του θανάτου της αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

