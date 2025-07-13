Στιγμές τρόμου έζησαν το βράδυ του Σαββάτου όσοι βρέθηκαν σε εστιατόριο στη διασταύρωση των οδών Λουκιανού και Πατριάρχου Ιωακείμ, στο Κολωνάκι, όταν πολυτελές τζιπ κινήθηκε ανεξέλεγκτα παρασύροντας ένα δέντρο, κολονάκια στο δρόμο και θαμώνες του εστιατορίου, εκ των οποίων τραυματίστηκαν 12.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τους τραυματίες έκαναν εισαγωγή στο ΚΑΤ 6: ένας άνδρας 46 ετών νοσηλεύεται προληπτικά στη MEΘ σε σταθερή κατάσταση, καθώς κατά τον τραυματισμό που σημειώθηκε συλλογή υγρού στο θώρακα, δύο γυναίκες 31 και 48 ετών νοσηλεύονται σε χειρουργικές κλινικές με την 48χρονη να έχει χειρουργική επέμβαση, ενώ η πρώτη έχει υποστεί ρήξη τετρακέφαλου. Σε χειρουργική κλινική για αιμοδυναμική παρακολούθηση νοσηλεύεται μια γυναίκα 47 ετών ενώ με θλαστικά τραύματα νοσηλεύονται ένας 25χρονος και μία 44χρονη τραυματίας.

Μιλώντας στην ΕΡΤ μία εκ των τραυματιών, αμέσως μετά τη νοσηλεία της στο ΚΑΤ, είπε: «Έχω κάταγμα στο χέρι, στα πλευρά, και ράμματα στο κεφάλι, αλλά είμαι καλά».

Η ίδια περιέγραψε: «Το αυτοκίνητο άρχισε να τσουλάει… Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο και κάποιος φώναξε 'αυτοκίνητο'. Ήμουν ήδη στο έδαφος με πολλά αίματα. Ένιωσα ότι το αυτοκίνητο ερχόταν καταπάνω μας. Σύρθηκα για να απομακρυνθώ. Μας έσωσε το δέντρο που βρέθηκε στην πορεία του».

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, στο κατάστημα βρίσκονταν περίπου 30 άτομα, από τα οποία τραυματίστηκαν κυρίως όσα κάθονταν στο μπροστινό μέρος. Οι διασώστες έφτασαν άμεσα στο σημείο, με την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ να κινητοποιούνται άμεσα. Η ίδια ευχαρίστησε θερμά όσους τη βοήθησαν, το προσωπικό του ΕΚΑΒ και του νοσοκομείου: «Ένιωσα τυχερή που κούνησα τα χέρια και τα πόδια μου. Είμαι ευγνώμων που είμαι ζωντανή και δεν έπαθε κανείς κάτι πολύ σοβαρό».

Οι λεπτομέρειες του ατυχήματος διερευνάται από την Τροχαία, ενώ εξετάζεται εάν το χειρόφρενο του οχήματος λύθηκε από λάθος του οδηγού κατά την προσπάθεια στάθμευσης ή αν πρόκειται για τεχνική βλάβη.

Τι είδαν μάρτυρες

Δύο κάτοικοι του Κολωνακίου, βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο του τροχαίου και μετέφεραν εικόνες χάους και πανικού, λίγο αφότου το μεγάλο τζιπ έπεσε πάνω στο κατάστημα εστίασης: «Άκουσα ποτήρια να σπάνε, τραπέζια να πέφτουν, φωνές και πανικό. Κατέβηκα κάτω και είδα κόσμο τραυματισμένο, πεσμένο στο πεζοδρόμιο» ανέφερε ο ένας. «Η αστυνομία, η πυροσβεστική και τα ασθενοφόρα έφτασαν πολύ γρήγορα. Το όχημα είχε σταματήσει ακριβώς δίπλα από την τζαμαρία. Ευτυχώς, δεν μπήκε μέσα στο κατάστημα», πρόσθεσε.

Ο δεύτερος μάρτυρας έκανε λόγο για χαοτική σκηνή, με πολύ κόσμο, τραυματίες και αίματα.

«Ήταν τραγικό αυτό που έγινε. Άκουσα ότι το αυτοκίνητο το είχε παρκάρει υπάλληλος του καταστήματος και δεν είχε βάλει καλά το χειρόφρενο. Το όχημα κύλησε, χτύπησε το δέντρο, που έπεσε, και μετά βρέθηκε πάνω στον κόσμο» είπε.

Και οι δύο επισήμαναν πως το δέντρο ήταν αυτό που ανέκοψε την ορμή του οχήματος, πιθανότατα αποτρέποντας βαρύτερους τραυματισμούς. Το αυτοκίνητο φέρεται να ήταν όχημα μεγάλου κυβισμού (τύπου SUV), γεγονός που ενίσχυσε τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης.

Πώς έγινε το ατύχημα

Ένας 35χρονος Έλληνας οδηγήθηκε το πρωί της Κυριακής στον εισαγγελέα, για το τροχαίο ατύχημα με πολυτελές SUV, ο οποίος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο 35χρονος είναι εξωτερικός συνεργάτης του εστιατορίου, ο οποίος έκανε χρέη παρκαδόρου και κατηγορείται για παραβάσεις των άρθρων 290 και 314 του Ποινικού που Κώδικα, που αφορούν σε «παρεμβάσεις με άλλες πράξεις εξίσου επικίνδυνες για την ασφάλεια οδικής συγκοινωνίας» και «σωματική βλάβη από αμέλεια».

Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου αφέθηκε ελεύθερος.

Σύμφωνα με την έρευνα της Τροχαίας το περιστατικό συνέβη ως εξής: Ο ιδιοκτήτης όταν έφτασε στο εστιατόριο έδωσε τα κλειδιά του αυτοκινήτου στον 35χρονο συνεργάτη του καταστήματος για να το παρκάρει. Αυτός όμως, εκεί που το έβαλε, δεν ασφάλισε επαρκώς το χειρόφρενο, με αποτέλεσμα το όχημα να κυλήσει στον κατηφορικό δρόμο και να πέσει πάνω στα τραπέζια με τους θαμώνες που έτρωγαν στο εστιατόριο και να τραυματίσει συνολικά 12 εξ αυτών, ευτυχώς με ελαφρά τραύματα.

