Εννέα κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους για την υπόθεση των δύο εγκληματικών οργανώσεων που διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες σε πιάτσες οπαδών αλλά και εντός γηπέδου, στη διάρκεια ποδοσφαιρικών αγώνων.

Tέσσερα αδέρφια στη φυλακή

Η διαδικασία των απολογιών των συνολικά 23 συλληφθέντων ξεκίνησε τμηματικά την περασμένη Παρασκευή και ολοκληρώθηκε σήμερα, ενώπιον της Δ' ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης.

Μεταξύ αυτών που πέρασαν σήμερα το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου είναι τέσσερα αδέλφια που πήραν όλοι το δρόμο προς τις φυλακές, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Είχε προηγηθεί πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος που κορυφώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με την επιχείρηση σύλληψης των εμπλεκόμενων προσώπων.

Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα πέντε άτομα.

Όσοι αφέθηκαν ελεύθεροι τούς επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως, κατά περίπτωση, εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση.

Εις βάρος τους η εισαγγελέας είχε ασκήσει ποινική δίωξη για τις εξής πράξεις (κατά περίπτωση): εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών υπό τη μορφή της αγοράς, αποθήκευσης και κατοχής (εντός αθλητικών εγκαταστάσεων), νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, παραβάσεις των νόμων περί όπλων και φωτοβολίδων, όπως επίσης κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση.

Όπως έγινε γνωστό, τα μέλη των δύο κυκλωμάτων φαίνεται πως λάμβαναν μέτρα αντι-παρακολούθησης, χρησιμοποιώντας συγκεκαλυμμένη φρασεολογία κατά τις επικοινωνίες τους. Έτσι για παράδειγμα αποκαλούσαν τα ναρκωτικά «μπλούζα», «πλαν», «έργο», «κλειδιά», «φούτερ», «παλαλό» κ.ά.

Προμηθεύονταν ναρκωτικά με ταχυδρομικά δέματα από ΗΠΑ, Καναδά, Ολλανδία

Σε αντίθεση όμως με τις κοινές κωδικοποιημένες εκφράσεις, οι δύο εγκληματικές ομάδες είχαν διαφορετικό τρόπο ως προς την προμήθεια των ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, τα κατηγορούμενα ως μέλη της πρώτης οργάνωσης - η δράση της οποίας τοποθετείται τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2023 - προμηθεύονταν τα ναρκωτικά μέσω ταχυδρομικών δεμάτων από χώρες του εξωτερικού (ΗΠΑ, Καναδά, Ολλανδία), πραγματοποιώντας εξουσιοδοτήσεις σε άλλα μέλη της, προκειμένου να παραλάβουν τα δέματα. Τα φερόμενα ως ηγετικά στελέχη της συγκεκριμένης οργάνωσης, παρουσίασαν αδικαιολόγητο πλουτισμό, με αγορές Ι.Χ. αυτοκινήτων, καθώς και επιχειρηματικές κινήσεις, όπως ενοικίαση κυλικείου εντός του γηπέδου της ομάδας τους, κατά την ίδια ανακοίνωση.

Τα κατηγορούμενα μέλη της δεύτερης οργάνωσης, με δράση τουλάχιστον από τον περυσινό Οκτώβριο, φαίνεται πως προμηθεύονταν ναρκωτικές ουσίες από «τοπικούς» διακινητές και στη συνέχεια τα πωλούσαν, τόσο κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων στο γήπεδο, όσο και κατά τη διάρκεια εκδρομών της ομάδας τους στο εξωτερικό, καθώς και σε περιοχές της Θεσσαλονίκης σε άτομα που γνώριζαν λόγω της οπαδικής τους δράσης.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, οχήματα, καταστήματα πώλησης προϊόντων και κυλικείο αθλητικής εγκατάστασης, κατασχέθηκαν: άνω του 1,5 κιλού ακατέργαστη κάνναβη, πέντε ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, έξι τρίφτες, έξι μαχαίρια, πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος (γκλοπ), τέσσερα ρόπαλα, δύο σιδερογροθιές, σπρέι πιπεριού, πέντε φυσίγγια πιστολιού, τρία καψύλλια φωτοβολίδων, πέντε Ι.Χ. αυτοκίνητα, μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα, 30 κινητά τηλεφωνά, όπως επίσης το χρηματικό ποσό των 74.360 ευρώ. Επιπλέον, σε προγενέστερο χρόνο κατασχέθηκαν 3,3 κιλά ακατέργαστης κάνναβης σε δέματα προς παράδοση σε καταστήματα των ΕΛΤΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

