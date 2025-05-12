Αθώοι οι φίλαθλοι του Παναιγιάλειου για τα επεισόδια στο “Κάνιστρας”

Απαλλακτική ήταν η απόφαση της δικαιοσύνης για τους φιλάθλους του Παναιγιάλειου, οι οποίοι κατηγορήθηκαν για αθλητική βία, σε αγώνα που έγινε στο γήπεδο Κάνιστρας στην Πάτρα, σύμφωνα με το apohxos.gr.

Το δικαστήριο δέχτηκε τους ισχυρισμούς των Αιγιωτών ότι δεν ήταν αυτοί υπαίτιοι για την συμπλοκή με τα ΜΑΤ, ενώ μια γυναίκα κατηγορήθηκε ότι αποπειράθηκε να αρπάξει όπλο αστυνομικού. Από την πρώτη στιγμή, ο Αντιπρόεδρος του Παναιγιάλειου και πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Αιγίου Γιώργος Μπεσκος είχε αντικρούσει τις κατηγορίες αυτές, κάτι το οποίο δέχτηκε και η έδρα.

Στον Παναιγιάλειο επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ, όπως και στον Άρη Πατρών, κάτι που από τους Αιγιαλείς ερμηνεύεται ως απόδειξη ότι δεν υπήρξε σοβαρή ευθύνη από πλευράς ομάδων ή φιλάθλων.

Πηγή: skai.gr

