Ποινή φυλάκισης 2 ετών επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σ' έναν 55χρονο, επειδή παρενοχλούσε μία ανήλικη από την ηλικία των 4 ετών και για διάστημα τουλάχιστον 3 ετών, φτάνοντας στο σημείο να στέλνει γράμματα με σεξουαλικό υπόβαθρο στο σπίτι της.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, κατ' εξακολούθηση, ενώ αποφάσισε την έκτιση - εν συνόλω - της ποινής, καθώς δεν την ανέστειλε ούτε τη μετέτρεψε ούτε χορήγησε αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο 55χρονος, με ποινικό παρελθόν, επέστρεψε στις φυλακές, όπου κρατείται προσωρινά από τον περασμένο Νοέμβριο, όταν, επιτέθηκε και τραυμάτισε με κατσαβίδι τον παππού της ανήλικης, ύστερα από φραστικό επεισόδιο που είχε μαζί του, καθώς συνέχιζε να παρενοχλεί το μικρό κορίτσι.

Όπως προέκυψε από την ακροαματική διαδικασία, ο κατηγορούμενος διέμενε σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι, απέναντι από την οικεία της οικογένειας. Ο ίδιος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έστελνε αρχικά γράμματα ερωτικού περιεχομένου, που απευθύνονταν στην ανήλικη.

Από την πρώτη στιγμή οι γονείς της απευθύνθηκαν στις αρχές αλλά εκείνος δεν πτοήθηκε από τις συστάσεις που του έγιναν συνεχίζοντας να την παρενοχλεί. Όταν οι επιστολές απέκτησαν σαφές σεξουαλικό υπόβαθρο οι γονείς κινήθηκαν με μήνυση εναντίον του.

«Δεν την έχω πειράξει ποτέ, ούτε την πλησίασα» απολογήθηκε από την πλευρά του ο κατηγορούμενος. Για την επίθεση εναντίον του παππού παραπέμφθηκε να δικαστεί σε Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.