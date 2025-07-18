Το τελευταίο αντίο στον ηθοποιό Γεράσιμο Μιχελή, τον αγαπημένο «κακό» της σειράς «Παρά Πέντε», που έφυγε σε ηλικία 59 ετών, είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί του.

Η κηδεία του Γεράσιμου Μιχελή τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Ραγκαβά στην Πλάκα, ενώ στη μία το μεσημέρι ακολούθησε η ταφή του στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών.

Οι πρωταγωνιστές της σειράς που έδωσαν το παρών στο τελευταίο «αντίο» είναι, μεταξύ άλλων: Γιώργος Καπουτζίδης (Σπύρος), Αργύρης Αγγέλου (Φώτης), Αγγελική Λάμπρη (Αγγέλα), Δημήτρης Πετρόπουλος (πρωθυπουργός Άρης Παυρινός), Παύλος Ορκόπουλος (Θωμάς), Μιχάλης Μαρίνος (Αλέξης), Ελένη Κρίτα (Μαριλένα).

Στεφάνια έστειλαν, μεταξύ άλλων το Mega και η παρέα του «Παρά Πέντε».

«Θα ζει για πάντα στις καρδιές μας», δήλωσαν οι συνάδελφοί του, συγκινημένοι:

Ο Γεράσιμος Μιχελής είχε τη νόσο του κινητικού νευρώνα (ALS) και όπως ανέφεραν συγγενείς και φίλοι του, ο τελευταίος μήνας ήταν ιδιαίτερα δύσκολος καθώς είχε χάσει τη φωνή του.

Πηγή: skai.gr

