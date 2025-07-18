Λογαριασμός
Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στον Γεράσιμο Μιχελή - Στην κηδεία συνάδελφοί του από το «Παρά Πέντε» (Εικόνες και βίντεο)

 Στεφάνια στην κηδεία έστειλαν, μεταξύ άλλων, το Mega και η παρέα του «Παρά Πέντε» - Στο τελευταίο αντίο βρέθηκαν πολλοί συνάδελφοί του 

Το τελευταίο αντίο στον ηθοποιό Γεράσιμο Μιχελή, τον αγαπημένο «κακό» της σειράς «Παρά Πέντε», που έφυγε σε ηλικία 59 ετών, είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί του. 

Η κηδεία του Γεράσιμου Μιχελή τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Ραγκαβά στην Πλάκα, ενώ στη μία το μεσημέρι ακολούθησε η ταφή του στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών.

Οι πρωταγωνιστές της σειράς που έδωσαν το παρών στο τελευταίο «αντίο» είναι, μεταξύ άλλων: Γιώργος Καπουτζίδης (Σπύρος), Αργύρης Αγγέλου (Φώτης), Αγγελική Λάμπρη (Αγγέλα), Δημήτρης Πετρόπουλος (πρωθυπουργός Άρης Παυρινός), Παύλος Ορκόπουλος (Θωμάς), Μιχάλης Μαρίνος (Αλέξης), Ελένη Κρίτα (Μαριλένα). 

Στεφάνια έστειλαν, μεταξύ άλλων το Mega και η παρέα του «Παρά Πέντε».

«Θα ζει για πάντα στις καρδιές μας», δήλωσαν οι συνάδελφοί του, συγκινημένοι:

Ο Γεράσιμος Μιχελής είχε τη νόσο του κινητικού νευρώνα (ALS) και όπως ανέφεραν συγγενείς και φίλοι του, ο τελευταίος μήνας ήταν ιδιαίτερα δύσκολος καθώς είχε χάσει τη φωνή του. 

