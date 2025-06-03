Γεωργιάδης: Άγνωστοι έκοψαν τα καλώδια των κλιματιστικών μονάδων στον Ευαγγελισμό

Άγνωστοι έκοψαν τα καλώδια των κλιματιστικών μονάδων στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπως γνωστοποίησε σε ανάρτησή του στο X ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, αυτή τη στιγμή γίνονται ενέργειες αποκατάστασης, ώστε να επαναλειτουργήσουν οι μονάδες ψύξης στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, ο διοικητής του νοσοκομείου κατέθεσε μήνυση κατά των αγνώστων, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας.

Πηγή: skai.gr

