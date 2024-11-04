Σύσταση Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υπέγραψε το Προεδρικό Διάταγμα που καθορίζει τη «Σύσταση Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής (ΔΔΕΕΑ) και Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης (ΔΔΕΕΘ)», σε συνέχεια της συγκρότησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και των δομικών και οργανωτικών μεταβολών που επήλθαν.

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: «Το συγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα προβλέπει τη μετονομασία των Διευθύνσεων Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης, σε Διευθύνσεις Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα και ορίζει τον βαθμό που φέρουν οι Διευθυντές αυτών και οι βοηθοί τους. Παράλληλα, ορίζει τις λεπτομέρειες για την οργάνωση των υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και την αναδιάταξη- αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία των περιφερειακών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας».

Ειδικότερα, η ΔΔΕΕΑ αποτελεί νέα, μικρότερη και ευέλικτη οργανωτική δομή σε αντικατάσταση της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, η οποία διαρθρώνεται ως εξής:

α. Επιτελείο,

β. Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων,

γ. Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας,

δ. Υποδιεύθυνση Αναζητήσεων, Αρχείου και Ταυτοτήτων,

ε. Τμήμα Άμεσης Επέμβασης κατά των Ναρκωτικών,

στ. Κέντρο Επιχειρήσεων Ασφάλειας (ΚΕΑ).

Αντίστοιχα, η ΔΔΕΕΘ διαρθρώνεται ως εξής:

α. Επιτελείο,

β. Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων,

γ. Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας,

δ. Υποδιεύθυνση Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων

ε. Υποδιεύθυνση Αναζητήσεων, Αρχείου και Ταυτοτήτων.

Τέλος στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «Το ΠΔ "φέρνει" νομοτεχνικές βελτιώσεις, αλλά και οργανωτικές μεταβολές στις παραπάνω Υπηρεσίες. Μάλιστα, προς εναρμόνιση μετονομάζονται και είκοσι εννέα Υποδιευθύνσεις Ασφάλειας, αλλά και εκατόν είκοσι επτά Τμήματα Ασφάλειας, που λειτουργούν σε ολόκληρη την επικράτεια».

Πηγή: skai.gr

