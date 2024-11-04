Στην έκρηξη της βόμβας στους Αμπελοκήπους και τις σχετικές έρευνες της Αντιτρομοκρατικής αναφέρθηκε μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα» ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Είναι κρίμα ότι αυτήν τη στιγμή μια μάνα θρηνεί την απώλεια του γιου της, ενός νέου παιδιού, κι αυτό είναι τραγικό, όπως επίσης μια άλλη μάνα δίνει μάχη μαζί με την κόρη της στον "Ευαγγελισμό" για να παραμείνει στη ζωή και να αποκατασταθεί η υγεία της», επεσήμανε αρχικά ο κ. Χρυσοχοΐδης.

«Νομίζω έχουμε να κάνουμε με μια προσπάθεια νέων παιδιών που φιλοδοξούν να αποτελέσουν μια τρίτη γενιά της τρομοκρατίας στην Ελλάδα, σε μια εποχή εντελώς διαφορετική. Επιχειρούν με τον ίδιο modus operandi και πολιτικά να κάνουν τα ίδια πράγματα. Για να κάνεις μια τρομοκρατική ενέργεια, πρέπει να την προετοιμάσεις πάρα πολύ καλά, άρα χρειάζεσαι οργάνωση, μεγάλη προπαρασκευή, εξειδικευμένη γνώση στην κατασκευή εκρηκτικών. Το αν υπάρχουν κι άλλοι πίσω από αυτό, θα το δείξει η έρευνα, έχουν βρεθεί πολλά στοιχεία και τεκμήρια. Δεν νομίζω να εκδοθεί η 30χρονη που πήγε στο εξωτερικό, άλλωστε δεν έχει βγει καν ένταλμα», υπογράμμισε.

Παράλληλα, ο υπουργός έκανε λόγο για μια «θηριώδη βόμβα» που ετοιμαζόταν, η οποία ήταν συμπυκνωμένη εκρηκτική ύλη, με την ακριβή σύσταση να φανερώνεται από τα εργαστήρια τις επόμενες ώρες. «Το βέβαιο είναι από την καταστροφή που προκάλεσε, ουσιαστικά κατέστησε μια ολόκληρη πολυκατοικία ακατάλληλη για διαμονή, Μάλιστα, εκεί μέσα, εκτός από οικογένειες, υπήρχαν και ανάπηροι άνθρωποι και τίθεται ζήτημα στέγασης. Το σίγουρο είναι ότι αν η βόμβα έσκαγε, θα προκαλούσε μεγάλη καταστροφή και όπως φαίνεται η ενέργεια ήταν προγραμματισμένη να γίνει άμεσα».

«Σκέψεις οι μαθητικές εκδηλώσεις σε νυχτερινά μαγαζιά να γνωστοποιούνται στην Αστυνομία»

Στη συνέχεια, ερωτηθείς για την παράνομη κατανάλωση αλκοόλ στα μπαρ, τόνισε ότι δεν θα πρέπει να εκπλησσόμαστε, γιατί τέτοια περιστατικά συμβαίνουν δεκαετίες και μόνο όταν κάτι παίρνει δραματικές διαστάσεις, τότε υπάρχει αφύπνιση.

«Υπάρχει ένα νομοθετικό πλάισιο που δεν είναι αποτελεσματικό. Η κυβέρνηση κινητοποιήθηκε άμεσα, ο πρωθυπουργός έδωσε εντολές και τρέχει αυτήν τη στιγμή πολύ γρήγορα μια διυπουργική επιτροπή που ετοιμάζεται να φέρει διατάξεις, ώστε να βελτιώσουμε το πλάισιο. Για παράδειγμα, σήμερα μπορεί κάποιο σχολείο να πει πως σε κάποιο μπαρ θα γίνει μια ιδιωτική εκδήλωση. Αυτό σημαίνει ότι θα πάνε τα παιδιά εκεί και μοιραία θα καταναλώσουν αλκοόλ. Τώρα υπάρχει μια σκέψη η εκδήλωση αυτή να γνωστοποιείται στην Αστυνομία».

Με αφορμή, δε, τον ανησυχητικό αριθμό θυμάτων από τροχαία, ο κ. Χρυσοχοΐδης παρουσίασε τα στοιχεία από τους ελέγχους της ΕΛΑΣ για την κατανάλωση αλκοόλ από τους οδηγούς.

«Το πρώτο 10μηνο του 2023, στον δήμο Αθηναίων η ΕΛΑΣ έκανε 15.680 ελέγχους. Θετικοί στο αλκοτέστ ήταν περίπου 1600, δηλαδή περίπου το 10%. Το ίδιο διάστημα φέτος έχουν γίνει 26.812 έλεγχοι και τα θετικά τεστ είναι 4.800. Το, δε, Σαββατοκύριακο και κυρίως την Πέμπτη είναι το 30%» είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

