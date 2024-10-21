«Στα τόσα καλά που συμβαίνουν, υπάρχουν και κάποια δυσάρεστα, αφήνοντας κάποια αχλή στην Ελληνική Αστυνομία που είναι και άδικη. Το σίγουρο είναι ότι το ζήτημα ερευνάται και θα αποδοθεί δικαιοσύνη σε αυτούς που πρέπει», διαβεβαίωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μετά τη διαρροή των ονομάτων που στελεχώνουν το ελληνικό FBI.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «η Αστυνομία δεν φοβάται τους δολοφόνους και τους μπράβους, αλλά αυτοί φοβούνται πλέον, και όπως βλέπετε κάθε μέρα όλο και περισσότερο εξαρθρώνονται εγκληματικές ομάδες σε πάρα πολλούς χώρους και δραστηριότητες».

«Έρχονται και άλλες αποκαλύψεις για την Greek Mafia»

Παράλληλα, ερωτηθείς για το κατά πόσο τα πρατήρια στη χώρα ελέγχονται από την Greek Mafia, απάντησε ότι αυτό είναι κάτι που ερευνάται σε βάθος, σε στενή συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, την εποπτεία Εισαγγελέα και γίνεται μια σε βάθος έρευνα για τον εντοπισμό και την εξαφάνιση εκείνων που ηγούνται του οργανωμένου εγκλήματος και πουλάνε νοθευμένα καύσιμα, κλέβοντας τον καταναλωτή με λογισμικά.

«Έναν μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου στο υπουργείο, αποκαλύφθηκαν και εξιχνιάστηκαν δολοφονίες μελών του οργανωμένου εγκλήματος, για τις οποίες υπήρχε σκοτάδι για πολλά χρόνια. Θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και θα αποκαλυφθούν όλοι εκείνοι που κυρίως τα τελευταία χρόνια επιχειρούν να επικρατήσουν με δολοφονίες. Είμαστε σε καλό δρόμο, με αφοσιωμένους αξιωματικούς και ανθρώπους ταγμένους στην υπηρεσία της Ελλάδας», όπως είπε.

«Να κοιταχτούμε στον καθρέφτη συνολικά σαν κοινωνία για την ανήλικη παραβατικότητα»

Στη συνέχεια, ο κ. Χρυσοχοΐδης μίλησε και για τις ανησυχητικές διαστάσεις που έχει λάβει η ανήλικη παραβατικότητα, επισημαίνοντας ότι για αυτό το θέμα θα πρέπει «να κοιταχτούμε στον καθρέφτη συνολικά σαν κοινωνία», καθώς ανέφερε πως δεν αποτελεί αμιγώς θέμα της Αστυνομίας, παραθέτοντας δυο στοιχεία.

«Πέρυσι είχαν συλληφθεί 7.400 ανήλικοι δράστες, φέτος 10.600 το εννιάμηνο, εκ των οποίων 2.285 σε κλοπές και διαρρήξεις, 873 σε υποθέσεις ναρκωτικών, 797 σε σωματικές βλάβες και οι άλλοι 335 είχαν όπλο. Το ανησυχητικό είναι ότι έχουμε συμμορίες που δεν υπήρχαν παλιά, άρα λοιπόν πρόκειται για ένα ζήτημα που χρειάζεται διαχείριση στην οικογένεια, στο σχολείο, στην πλατεία, στην τοπική κοινωνία. Σε ό,τι μας αφορά, υπάρχει το 10201 που το σηκώνουν εκπαιδευμένοι αστυνομικοί και στέλνουν απευθείας σε ελάχιστα λεπτά βοήθεια άμεση δράση με αστυνομική παρουσία».

Τέλος, ο υπουργός υπενθύμισε ότι πλέον υφίστανται πολύ αυστηρότερες διατάξεις στις ποινές για την οπλοκατοχή, με υποχρεωτική φυλάκιση ενός έτους, ενώ αναφορικά με τη μαφία της Μυκόνου δήλωσε πως φέτος δεν υπήρξαν προβλήματα, διότι εστάλησαν 200 αστυνομικοί που έμειναν εκεί για 2 μήνες, εξαρθρώνοντας μια σειρά από μικρές οργανώσεις και εξαφανίζοντας τους μπράβους έξω από τα μαγαζιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.