Συνελήφθη πρώην μέλος των Πυρήνων της Φωτιάς - Μαχαίρωσε τον θείο του

Εντοπίστηκε και συνελήφθη δυνάμει εντάλματος σύλληψης, απογευματινές ώρες της περασμένης Παρασκευής (1/11) στον Χολαργό, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 34χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ο 34χρονος φέρεται να είναι πρώην μέλος της οργάνωσης Πυρήνες της Φωτιάς.

Ειδικότερα, ο 34χρονος μεσημβρινές ώρες στις 30 Οκτωβρίου στο Χολαργό, μετέβη στην οικία που διέμενε 84χρονος, ο οποίος είναι θείος του, τον πλησίασε και τον τραυμάτισε με μαχαίρι σε διάφορα μέρη του σώματος.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής που ενημερώθηκαν για την επίθεση, άμεσα προσέτρεξαν στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε ο 84χρονος, συνέλεξαν προανακριτικό υλικό και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του 34χρονου, δυνάμει του οποίου εκδόθηκε το ένταλμα σύλληψης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.