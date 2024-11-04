Ληστεία σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 το πρωί, στο υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στην περιοχή της Αιγείρας Αχαΐας.

Σύμφωνα με το tempo24 oι δράστες με καλυμμένα τα πρόσωπά τους εισέβαλαν στον χώρο με όπλα, άρπαξαν χρήματα από το ταμείο και διέφυγαν με μηχανή μεγάλου κυβισμού, με κατεύθυνση προς Κόρινθο.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό σε Αχαΐα και Κορινθία για τον εντοπισμό τους.

Το χρηματικό ποσό που αφαίρεσαν οι ληστές. υπολογίζεται σε 3.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

