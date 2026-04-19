Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη 16χρονη στη Λιοσίων

Συννελήφθη ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε τη 16χρονη το απόγευμα του Σαββάτου στην οδό Λιοσίων. Σημειώνεται ότι η το ανήλικο κορίτσι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο κλοιός είχε σφίξει γύρω από τον οδηγό της μηχανής, καθώς είχνα προηγηθεί τρεις συλλήψεις για την υπόθεση, ενώ ο συνοδηγός του τον είχε υποδείξει στις αρχές με το μικρό του όνομα «Πέτρος». Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν και τον εντόπισαν να περπατάει στην οδό Πατησίων. Εκεί τον πλησίασαν και όταν τον ρώτησαν που πηγαίνει, εκείνος υποστήριξε ότι πήγαινε να παραδοθεί. Του πέρασαν τις χειροπέδες ενώ αξίζει να σημειωθεί πως έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για ασέλγεια, απειλή και ναρκωτικά. Πλέον, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να του απαγγελθούν κατηγορίες.

Νωρίτερα, το skai.gr έφερε στο φως της δημοσιότητας ένα βίντεο το οποίο καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή της σύγκρουσης, αποτυπώνοντας τη σφοδρότητα της παράσυρσης από τη μοτοσικλέτα, η οποία στη συνέχεια εγκατέλειψε το ανήλικο θύμα αβοήθητο στην άσφαλτο.

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης:

Νωρίτερα, οι αστυνομικές έρευνες είχαν οδηγήσει σε τρεις συλλήψεις, αν και ο οδηγός του δικύκλου παρέμενε άφαντος. Ανάμεσα στους κρατούμενους ήταν ο συνεπιβάτης, ο οποίος παραδόθηκε αυτοβούλως, και η ιδιοκτήτρια της μοτοσικλέτας. Η τελευταία φέρεται να επιχείρησε να παραπλανήσει τις Αρχές, δηλώνοντας ψευδώς κλοπή του οχήματος λίγη ώρα μετά το συμβάν, προκειμένου να αποσείσει τις ευθύνες της για την παραχώρηση της μηχανής στον δράστη. Ένα τρίτο άτομο συνελήφθη με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία, καθώς φέρεται να βοήθησε στην απόκρυψη των εμπλεκομένων.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, περιέγραψε νωρίτερα μια «περίεργη διαδικασία» που ακολούθησαν οι συλληφθέντες, σημειώνοντας πως υπάρχει ξεκάθαρη σχέση μεταξύ τους. Η αστυνομία δεν περιορίστηκε στις ομολογίες τους, αλλά εξέτασε ενδελεχώς τα ψηφιακά στοιχεία για την ταυτοποίηση του οδηγού. Η κ. Δημογλίδου στηλίτευσε τη στάση των επιβαινόντων, οι οποίοι, παρά την πτώση τους στο οδόστρωμα από τη σύγκρουση, επέλεξαν να επιβιβαστούν ξανά στο όχημα και να απομακρυνθούν, χωρίς να προσφέρουν την παραμικρή βοήθεια στο παιδί.

Η ανήλικη φέρει βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και παραμένει διασωληνωμένη. Οι Αρχές ανέλυσαν το οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, το οποίο επιβεβαιώνει ότι η παράσυρση σημειώθηκε λίγο πριν τις 18:00, ενώ η 16χρονη προσπαθούσε να διασχίσει το ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας.

Πηγή: skai.gr

