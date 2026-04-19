Σύλληψη και επιβολή διοικητικού προστίμου για πρόκληση πυρκαγιάς στην Αχαΐα

Συνελήφθη χθες, 18 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Αιγίου, αλλοδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε υπολείμματα φυτικής βλάστησης εντός γεωργικής έκτασης και επεκτάθηκε σε δασική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην Τ.Κ. Αμπέλου του δήμου Αιγιαλείας της Π.Ε. Αχαΐας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.375,00€.

Ο ανωτέρω κρατείται και θα οδηγηθεί σήμερα, Κυριακή 19 Απριλίου 2026, στην αρμόδια Εισαγγελική αρχή.

Πηγή: skai.gr

