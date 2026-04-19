Σκληρές εικόνες από την παράσυρση της 16χρονης στη Λιοσίων - Τρεις συλλήψεις αλλά ο οδηγός παραμένει άφαντος

Του Σωτήρη Μπαρσάκη

Σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ νοσηλεύεται η 16χρονη που παρασύρθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην οδό Λιοσίων. Ένα βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το skai.gr καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή της σύγκρουσης, αποτυπώνοντας τη σφοδρότητα της παράσυρσης από τη μοτοσικλέτα, η οποία στη συνέχεια εγκατέλειψε το ανήλικο θύμα αβοήθητο στην άσφαλτο.

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης:

Οι αστυνομικές έρευνες οδήγησαν ήδη σε τρεις συλλήψεις, αν και ο οδηγός του δικύκλου παραμένει άφαντος. Ανάμεσα στους κρατούμενους είναι ο συνεπιβάτης, ο οποίος παραδόθηκε αυτοβούλως, και η ιδιοκτήτρια της μοτοσικλέτας. Η τελευταία φέρεται να επιχείρησε να παραπλανήσει τις Αρχές, δηλώνοντας ψευδώς κλοπή του οχήματος λίγη ώρα μετά το συμβάν, προκειμένου να αποσείσει τις ευθύνες της για την παραχώρηση της μηχανής στον δράστη. Ένα τρίτο άτομο συνελήφθη με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία, καθώς φέρεται να βοήθησε στην απόκρυψη των εμπλεκομένων.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, περιέγραψε μια «περίεργη διαδικασία» που ακολούθησαν οι συλληφθέντες, σημειώνοντας πως υπάρχει ξεκάθαρη σχέση μεταξύ τους. Η αστυνομία δεν περιορίζεται στις ομολογίες τους, αλλά εξετάζει ενδελεχώς τα ψηφιακά στοιχεία για την ταυτοποίηση του οδηγού. Η κ. Δημογλίδου στηλίτευσε τη στάση των επιβαινόντων, οι οποίοι, παρά την πτώση τους στο οδόστρωμα από τη σύγκρουση, επέλεξαν να επιβιβαστούν ξανά στο όχημα και να απομακρυνθούν, χωρίς να προσφέρουν την παραμικρή βοήθεια στο παιδί.

Η ανήλικη φέρει βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και παραμένει διασωληνωμένη. Οι Αρχές αναλύουν το οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, το οποίο επιβεβαιώνει ότι η παράσυρση σημειώθηκε λίγο πριν τις 18:00, ενώ η 16χρονη προσπαθούσε να διασχίσει το ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας.

Πηγή: skai.gr

