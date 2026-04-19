Πάτρα: 58χρονος έβαλε φωτιά στο σπίτι του και αυτοπυροβολήθηκε πριν από την κηδεία της αδελφής του

Σε αυτοκτονία αποδίδεται και επίσημα από τις Αρχές ο θάνατος του άνδρα που βρέθηκε νεκρός σήμερα τα ξημερώματα στο πλατύσκαλο της οικίας του στο Ακταίο. Όπως όλα δείχνουν ο 58χρονος που στο παρελθόν ήταν ιδιοκτήτης επιχείρησης εστίασης στο Ρίο, έβαλε φωτιά στο σπίτι του και στη συνέχεια με κυνηγετική καραμπίνα βγήκε έξω και αυτοπυροβολύθηκε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, η αδελφή του με την οποία διέμεναν στο ίδιο σπίτι πέθανε και σήμερα θα γινόταν η κηδεία της, γεγονός που όπως φαίνεται ο ίδιος δεν μπόρεσε να το αντέξει.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η αδελφή του υπηρετούσε εν ζωή ως δικαστικός στην Αθήνα.

Όπως από νωρίς το πρωί έγραψε το tempo24.news η οικία του καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Απριλίου στην Πάτρα.

Το περιστατικό έγινε στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στο ύψος του Ακταίου απέναντι από το πρατήριο υγρών καυσίμων της Shell με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Αστυνομία.

Επί τόπου έφθασαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για να ελέγξουν την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες, ενώ μετά το τέλος της κατάσβεσης οι πυροσβέστες εντόπισαν σε χώρο του σπιτιού τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.