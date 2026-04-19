Παράσυρση 16χρονης στη Λιοσίων: Τρεις συλλήψεις, αναζητείται ο οδηγός - Η ΕΛΑΣ έχει τις πινακίδες

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για την υπόθεση παράσυρσης και εγκατάλειψης της 16χρονης χθες Σάββατο στην οδό Λιοσίων, από μοτοσυκλέτα. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, συννελήφθησαν μια γυναίκα η οποία δήλωσε ψευδώς ότι της εκλάπη η μηχανή, ένα ακόμη άτομο το οποίο πήγε αυτοβούλως στην αστυνομία και δήλωσε ψευδώς ότι του παραχωρήθηκε η μηχανή, καθώς και ένας ακόμη νεαρός ο οποίος δήλωσε πάλι ψευδώς ότι ήταν συνεπιβάτης της δίκυκλης μοτοσικλέτας.

Αναζητείται ο οδηγός ενώ στα χέρια της η Ελληνική Αστυνομία έχει από βιντεοληπτικό υλικό τις πινακίδες κυκλοφορίας, επομένως οι αρχές γνωρίζουν σε ποιον ανήκει η μοτοσικλέτα που παρέσυρε τη νεαρή κοπέλα.

Η 16χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο ΚΑΤ με την κατάσταση της υγείας της να κρίνεται κρίσιμη. Σημειώνεται πως η νεαρή κοπέλα εξφενδονίστηκε 30 μέτρα από το σημείο της σύγκρουσης.

Αυτόπτης μάρτυρας κατέγραψε σε βίντεο το περιστατικό, το οποίο παρέδωσε στις αρχές, ενώ κατέθεσε και ως μάρτυρας. Ο ίδιος έσπευσε να βοηθήσει την τραυματισμένη κοπέλα και ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ. Αντίθετα, μετά την παράσυρση, ο οδηγός και ο συνεπιβάτης της μηχανής, ο οποίοι έπεσαν στο οδόστρωμα, επιβιβάστηκαν ξανά στο όχημα και εγκατέλειψαν το σημείο, αφήνοντας την 16χρονη αβοήθητη.

Διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά και μετέφεραν την κοπέλα, σε βαριά κατάσταση, στο νοσοκομείο.

Δημογλίδου για τους τρεις συλληφθέντες: «Φαίνεται ότι υπάρχει σχέση μεταξύ τους»

Σε δηλώσεις της στον ΣΚΑΪ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε πως η αστυνομία αναζητεί τον οδηγό, «σύμφωνα με αυτά που έχουν αναφέρει οι τρεις συλληφθέντες. Γιατί ακολουθήθηκε μια περίεργη διαδικασία. Όχι μόνο οι υπαίτιοι του τροχαίου δεν ενημέρωσαν και δεν παρέμειναν στο σημείο, γιατί αυτό δείχνει και άλλα πράγματα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι ένας οδηγός ο οποίος κινείται αρκετές ώρες στους δρόμους είναι πιθανό να εμπλακεί και σε κάποιο τροχαίο. Σημασία έχει η συμπεριφορά του οδηγού και του εμπλεκόμενου μετά το τροχαίο και το κατά πόσο παραμένει στο σημείο για να προσφέρει βοήθεια σε όποιον έχει τραυματιστεί. Στην περίπτωση αυτή έχιε τραυματιστεί σοβαρά ένα ανήλικο παιδί, εγκατέλειψαν το σημείο ο οδηγός και ο συνοδηγός. Αναζητούμε τον οδηγό ο οποίος δεν είναι κάποιος από τους τρεις συλληφθέντες, σύμφωνα με αυτά που αναφέρουν οι ίδιοι. Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται και δεν μένει μόνο σε αυτά που είπαν οι τρεις συλληφθέντες».

Σε ερώτηση για το αν είναι συγγενικά πρόσωπα οι τρεις συλληφθέντες, η Δημογλίδου σημείωσε ότι φαίνεται ότι υπάρχει σχέση μεταξύ τους και μάλιστα «η ιδιοκτήτρια της μηχανής προέταξε να δηλώσει κλοπή για να φύγει ουσιαστικά οποιαδήποτε ευθύνη μπορεί να έφερε επειδή παραχώρησε το όχημα σε κάποιον άλλον».

Πηγή: skai.gr

