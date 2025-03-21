Της Έλενας Γαλάρη

Με την κατάθεση του Σπύρου Μπιμπίλα συνεχίστηκε η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη ο οποίος δικάζεται σε δεύτερο βαθμό για δύο απόπειρες βιασμού το 2010 και το 2014.

Χαρακτηρίζοντας τον κατηγορούμενο ως έναν "άνθρωπο με τεράστιες εκρήξεις που δεν μπορούσες να ξέρεις πώς θα αντιδράσει, εάν σου πετάξει κανένα τραπέζι στο κεφάλι", ο μάρτυρας κατέθεσε ότι ήξερε πως ο Πέτρος Φιλιππίδης είχε σχέση με κοπέλες, κάτι που το γνώριζε και η σύζυγός του.

"Από τη μια αγαπώ τον Πέτρο και από την άλλη ξέσπασαν διαφορά άσχημα πράγματα. Η ζυγαριά για εμένα ήταν προς τα που θα γύρει. Υπέρ του αδύναμου που βίωσε για χρόνια κακοποίηση ή του φίλου μου;. Τον αγαπώ τον Πέτρο πολύ αλλά ξέρω πολύ καλά και όλες τις ατέλειες του, τα περισσότερα τα μάθαινα από τη σύζυγό του. Είχα πει ότι θα έφτανε αν από την αρχή είχε ζητήσει ένα συγνώμη, θα ήταν καλύτερα για όλους", είπε ο μάρτυρας προσθέτοντας πως είχαν ακουστεί πολλά που λέγονταν για κάποιες συμπεριφορές του.

Πρόεδρος: Υπήρξαν παράνομες συμπεριφορές του κ. Φιλιππίδη που τις ανεχτήκατε;

Σπ. Μπιμπίλας: Γνωρίζοντας την ιδιοσυγκρασία του ξέρω ότι είχε σχέση με κοπέλες εν γνώσει της συζύγου του. Συναντιόμασταν με την κυρία Νίνου και μου τα έλεγε με πικρία. Υπάρχει η συναίνεση και η εξαναγκαστική συναίνεση. Άλλο είναι να αγαπάς κάποιον και άλλο, λόγω της εξουσίας σου, να έχεις πότε τη μια και πότε την άλλη.

Εισαγγελέας: Είναι αθέατα εγκλήματα και εμείς καλούμαστε να τα δικάσουμε. Τον θεωρείτε ικανό να φτάσει σε ακατανόητες πράξεις που καταγγέλλονται εδώ;

Μάρτυρας: Ναι θα μπορούσε να φτάσει σε αυτό το σημείο με τέτοια οξύτητα χαρακτήρα …Με είχε πάρει τηλέφωνο να με ρωτήσει αν υπάρχουν καταγγελίες. Μου ζήτησε να πάρω μια συγκεκριμένη κοπέλα και να της πω να μην πει κάτι. Δεν μπορώ να πω το όνομά της. Την πήρα τηλέφωνο την είχα πάει εγώ στον Πέτρο και τη ρώτησα τι συμβαίνει, έκλαιγε και μου είπε κάποια πράγματα. Αυτό μου κόστισε πολύ. Δεν ήθελα να δω εγώ τον Πέτρο στη φυλακή αλλά πήγε.

Εισαγγελέας: Εδώ δικάζεται για προσχεδιασμένα εγκλήματα. Πήγε να βιάσει με στύση....

Σπ. Μπιμπίλας: Δεν καταλαβαίνω, τι εννοείτε;

Εισαγγελέας: Ο άνδρας δεν έρχεται σε στύση άμεσα. Κάτι έχει προηγηθεί εκτός αν έχει φάρμακα ...

Σπύρος Μπιμπίλας: Τι εννοείτε; Ότι κάποια κοπέλα του έκανε κάτι;

Εισαγγελέας: Έχει καταδικαστεί ότι έκανε απόπειρες βιασμού σε στύση πέους. Τον θεωρείτε βιαστή;

Σπύρος Μπιμπίλας: Δε θα βάλω εγώ στο στόμα μου τέτοιες λέξεις...

Εισαγγελέας: Σας μιλάω δηλαδή για προμελετημένα εγκλήματα η στύση έρχεται κανονικά...

Σπύρος Μπιμπίλας: Και μόνο με ένα βλέμμα μπορείς να έρθεις σε στύση...Τι εννοείτε;

Σπύρος Μπιμπίλας: Τώρα θα κάνουμε μάθημα για τη στύση; Είναι δυνατόν;

Πρόεδρος: Μη θέτουμε με λάθος τρόπο τα ζητήματα... Όταν υπάρχει άρνηση σταματάνε όλα …

Εισαγγελέας: Τον αυτοέλεγχο μπορεί να τον έχασε αλλά για να έρθει σε στύση κάτι πρέπει να έχει προηγηθεί

Υποστήριξη της κατηγορίας: Δηλαδή μας λέτε ότι ο άνθρωπος δίπλα κάτι του έκανε; Αυνανίζονταν γιατί δε το λέτε και αυτό ;

Σπύρος Μπιμπίλας; όταν χάνεις τον αυτοέλεγχο μπορεί να χάσεις και τον έλεγχο της στύσης ....

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.