Σκηνές… απίστευτης αγριότητας εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής στην Αγία Βαρβάρα του Πύργου, όταν ένας 17χρονος επιτέθηκε σε αστυνομικό της ομάδας ΔΙΑΣ και τον χτύπησε με γροθιά στο κεφάλι, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Σύμφωνα με το patrisnews, όλα ξεκίνησαν όταν κάτοικοι της περιοχής κάλεσαν την αστυνομία για διατάραξη κοινής ησυχίας. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο για έλεγχο, εντόπισαν ένα ύποπτο όχημα και μέσα σε αυτό βρήκαν μικροποσότητα χασίς καθώς κι έναν τρίφτη.

Την ώρα που περνούσαν χειροπέδες στον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, ένας 17χρονος από την παρέα των ατόμων που βρίσκονταν εκεί, περίπου πέντε τον αριθμό, εξαγριώθηκε και επιχείρησε να σταματήσει τη σύλληψη με τον πιο βίαιο τρόπο: γρονθοκόπησε τον έναν αστυνομικό στο πρόσωπο, τραυματίζοντάς τον στο μάτι.

Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε συρραφή του τραύματος που υπέστη στο μάτι. Ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη άμεσα και οδηγήθηκε στην αστυνομική διεύθυνση, όπου του απαγγέλθηκαν βαριές κατηγορίες: πρόκληση σωματικών βλαβών, απόπειρα ελευθέρωσης συλληφθέντος και παράνομη βία. Ωστόσο, παρά τη σοβαρότητα της επίθεσης, ο 17χρονος αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Νέα επίθεση λίγες ημέρες πριν

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί στη διαρκώς αυξανόμενη λίστα επιθέσεων κατά αστυνομικών στην Ηλεία.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, στο κέντρο του Πύργου, γυναίκα αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ δέχθηκε βίαιη επίθεση από άτομο που απασχόλησε, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.