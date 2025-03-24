Αγρίνιο: «Έγινα μπλε, δεν μπορούσα να πάρω ανάσα» λέει ο 38χρονος που κατάπιε τριπλό αγκίστρι (ηχητικό)

Αναρρώνει στο Γ.Ν. Αθηνών «Γιώργος Γεννηματάς» ο 38χρονος Αγρινιώτης που χθες το μεσημέρι κατά τη διάρκεια γεύματος κατάπιε κομμάτι χταποδιού που είχε μέσα τρία αγκίστρια!

Το χειρουργείο το βράδυ της ίδιας ημέρας διήρκησε μία ώρα και ήταν επιτυχημένο με τον ίδιο να εκφράζει ευχαριστίες στα δύο νοσοκομεία και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Κυριακής κατά τη διάρκεια γεύματος στο σπίτι του. Τα αγκίστρια έμειναν στο λαιμό του με αποτέλεσμα να δυσκολέψει την αναπνοή του.

«Έγινα μπλε, δεν μπορούσα να πάρω ανάσα» λέει ο Νίκος Σταμούλης, πρωταγωνιστής της περιπέτειας, στο agriniopress.

Πήγε μάλιστα μόνος του στο νοσοκομείο και μετά την ακτινογραφία οι γιατροί δεν πίστευαν στα μάτια τους, όπως άλλωστε και ο ίδιος όταν είδε τι είχε «κάτσει» στο λαιμό του.

Το Γ.Ν. «Γεννηματάς» έδωσε τελικά τη λύση όπου και μετέβη.

Ο 38χρονος Νίκος Σταμούλης μίλησε στο agriniopress για την περιπέτεια που έζησε την Κυριακή 23 Μαρτίου.

