Νέος σεισμός 4,4 Ρίχτερ στα ανοιχτά του Λασιθίου σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 το το πρωί της Δευτέρας (27/4), καθώς συνεχίζεται η σεισμική ακολουθία ύστερα από τον σεισμό 5,7 Ρίχτερ που έγινε την περασμένη βδομάδα.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίζεται 13 χιλιόμετρα νότια του Γουδουρά Λασιθίου με εστιακό βάθος τα 5,1 χιλιόμετρα.

Παράλληλα, λίγα λεπτά αργότερα σημειώθηκε ακόμα μία σεισμική δόνηση, μεγέθους 4 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίζεται 16 χιλιόμετρα νότια του Γουδουρά Λασιθίου με εστιακό βάθος τα 7,2 χιλιόμετρα.

Πηγή: skai.gr

