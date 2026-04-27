Στην ανακρίτρια Αμαλιάδας η Ειρήνη Μουρτζούκου

Ενώπιον της ανακρίτριας Αμαλιάδας βρέθηκε λίγο πριν τις 10:30 το πρωί της Δευτέρας η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία ήδη κρατείται για την υπόθεση με τα τέσσερα νεκρά παιδιά, με την έρευνα να επεκτείνεται πλέον και στον θάνατο του μικρού Παναγιώτη τον Αύγουστο του 2024.

Κατά την άφιξή της, και ερωτηθείσα από δημοσιογράφους για το αν έχει εμπλοκή στον θάνατο του μικρού Παναγιώτη, απάντησε «όχι», αρνούμενη οποιαδήποτε σύνδεση με την υπόθεση, αναφέρει το patrisnews.

Η απολογία της κατηγορουμένης, όταν αυτή πραγματοποιηθεί, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς εκτιμάται ότι θα αποτελέσει κομβικό σημείο για την πορεία της υπόθεσης.



Πηγή: skai.gr

