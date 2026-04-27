Ζημιές σε 30 οχήματα προκάλεσε τη νύχτα της Κυριακής ένας 29χρονος αλλοδαπός στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε στις 2:50 τα ξημερώματα, όταν ο 29χρονος, παλαιστινιακής καταγωγής, άρχισε να προκαλεί φθορές σε σταθμευμένα οχήματα στις οδούς Αλκιβιάδου, Μαγνησίας και Αχαρνών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, χτυπούσε ακόμη και με το κεφάλι του τα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο, ακινητοποίησαν τον δράστη και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της πράξης του.

Πηγή: skai.gr

