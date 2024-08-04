Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές σε Αλιβέρι, Δομοκό, Ναύπλιο, Τανάγρα και Νέα Σάντα Ροδόπης

Οριοθετήθηκαν, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι πυρκαγιές σε Αλιβέρι, Δομοκό, Ναύπλιο, Τανάγρα, και Νέα Σάντα Ροδόπης, ενώ υπό μερικό έλεγχο τέθηκε νωρίτερα η πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Άγιο Αθανάσιο, οικισμό στα Σκούρτα Βοιωτίας, στα Δερβενοχώρια. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας παραμένουν στα πεδία.

Σημειώνεται ότι όπως ανέφερε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, πάνω από 60 πυρκαγιές ξέσπασαν σήμερα, εκ των οποίων οι 45 μετά το μεσημέρι. Κύρια αιτία, όπως τόνισε ο υπουργός, ήταν η έντονη κεραυνική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και ειδικά σε Αττικοβοιωτία και Εύβοια.

Συγκεκριμένα ο κ. Κικίλιας υπογραμμίζει:

Σήμερα ξέσπασαν πάνω από 60 πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 45 μετά το μεσημέρι. Κύρια αιτία η έντονη κεραυνική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και ειδικά σε Αττικοβοιωτία και Εύβοια. Σε δύσκολες, δύσβατες δασικές περιοχές με μεγάλο κίνδυνο εξάπλωσης, πυροσβέστες, πιλότοι και δυνάμεις πολιτικής προστασίας έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν μεγάλο αγώνα με όλες τους τις δυνάμεις ».

