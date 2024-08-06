Συνεχίζεται σήμερα, Τρίτη η έξοδος των εκδρομέων από το λιμάνι του Πειραιά με την κίνηση να παραμένει αυξημένη και τα πλοία να αναχωρούν γεμάτα καθώς βρισκόμαστε μόλις μια ανάσα από τον Δεκαπενταύγουστο.

Χθες, Δευτέρα αναχώρησαν από τα τρία λιμάνια της Αττικής, Πειραιά, Ραφήνας και Λαυρίου περίπου 40.000 επιβάτες ενώ την επόμενη εβδομάδα θα σημειωθεί και η κορύφωσή της.

Για σήμερα, Δευτέρα έχουν προγραμματιστεί 24 δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά για τα νησιά του Αιγαίου, 41 για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, εκ των οποίων τα 13 είναι με συμβατικά οχηματαγωγά.

Πηγή: skai.gr

