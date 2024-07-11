Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας ανθρώπων, κύκλωμα διακίνησης αλλοδαπών, μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ.Βενιζέλος», σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8 Ιουλίου, συνελήφθησαν πέντε αλλοδαποί μέλη της σπείρας (ηλικίας 31, 36, 38, 39 και 60 ετών) και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους, κατά περίπτωση, για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, κατοχή εγγράφων τρίτων προσώπων και παράβαση του Κώδικα Μετανάστευσης.

Στην δικογραφία περιλαμβάνονται άλλοι πέντε αλλοδαποί που υποστήριζαν τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ κατά την επιχείρηση, εντοπίστηκε και συνελήφθη 33χρονος αλλοδαπός που αναζητούνταν με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, από αρχές Γερμανίας, ως διακινητής παράνομων μεταναστών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 39χρονος επικεφαλής της οργάνωσης προέβη στη σύσταση νομιμοφανούς εταιρείας που ασχολούνταν με την πώληση τροφίμων και στη συνέχεια ενοικίασε χώρο, όπου προσχηματικά θα λειτουργούσε ως έδρα της επιχείρησης. Μετέτρεψε, όμως, τον χώρο αυτό σε εργαστήριο κατάρτισης - νόθευσης εγγράφων, εξοπλίζοντας αυτό με τις απαραίτητες πρώτες ύλες, αφού προηγουμένως είχε προμηθευτεί μεγάλη ποσότητα γνήσιων ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων διαφόρων χωρών, τα οποία κατά κύριο λόγο απασχολούν ως κλεμμένα ή απολεσθέντα.

Η σπείρα αναζητούσε αλλοδαπούς που επιθυμούσαν να φύγουν παράνομα από τη χώρα, αεροπορικώς, με προορισμό ευρωπαϊκές χώρες. Την αρμοδιότητα αυτή είχε αναθέσει ο αρχηγός στο 60χρονο μέλος, ο οποίος είχε αναπτύξει ένα ιδιαίτερο κοινωνικό προφίλ, διατηρώντας ένα ευρύ κύκλο επαφών και διασυνδέσεων στα στέκια που σύχναζαν αλλοδαποί, οι οποίοι επιθυμούσαν να εξέλθουν από τη χώρα.

Όσον αφορά στις χρηματικές συναλλαγές των υπό διακίνηση αλλοδαπών με το κύκλωμα, η εγκληματική οργάνωση προσέφερε τη δελεαστική προς τους πελάτες «διαδρομή» πληρωμής, χωρίς ίχνη, τόσο για την προστασία τους, όσο και τη διασφάλιση της αποδέσμευσης του ποσού που κατέβαλλαν, αφού ολοκληρωθεί η μετάβαση στη χώρα που επιθυμούν. Οι πληρωμές γινόντουσαν σε καφετέρια στο κέντρο της Αθήνας, όπου 36χρονο μέλος της οργάνωσης είχε το ρόλο του διαμεσολαβητή. Παράλληλα, υπήρχε η επιλογή μεθόδου πληρωμής, μέσω του εξωτραπεζικού συστήματος διακίνησης χρημάτων «hawala», το οποίο στηρίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των αποστολέων, παραληπτών και διαμεσολαβητών «hawaladar» που ενδεχομένως βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή χώρες. Επιπλέον, η εγκληματική οργάνωση προσέφερε και τη δυνατότητα πληρωμής με τη μέθοδο «guarantee», όπου ο αλλοδαπός κατέθετε χρήματα στο «hawaladar» που σε αυτήν την περίπτωση διαδραμάτιζε ρόλο εγγυητή και λάμβανε ένα χαρτί που περιείχε έναν μυστικό κωδικό. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της μετάβασης του στον τελικό προορισμό, ο αλλοδαπός αποκάλυπτε τον κωδικό στα μέλη της οργάνωσης και εν συνεχεία τα μέλη παραλάμβαναν τη χρηματική αμοιβή για τις υπηρεσίες που παρείχαν.

Στη συνέχεια, οι αλλοδαποί μεταφέρονταν στον Αερολιμένα Αθηνών και τα μέλη της οργάνωσης τους συνόδευαν και καθοδηγούσαν σε όλα τα στάδια ελέγχου στο περιβάλλον του αεροδρομίου, έως την άφιξη τους στην πύλη αναχώρησης της πτήσης. Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονταν κυμαίνονταν από 3.000 έως 15.000 ευρώ.

Σημαντικό ρόλο στην αποκάλυψη του τρόπου δράσης αποτέλεσε η αποτροπή πέντε περιπτώσεων διακίνησης αλλοδαπών από το εγκληματικό δίκτυο, από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών.

Από τις έρευνες στην οικία - εργαστήριο, στην καφετέρια και στις οικίες τους, κατασχέθηκαν:

- Πλήθος διαβατηρίων, δελτίων ταυτότητας, αδειών διαμονής και αδειών ικανότητας τρίτων προσώπων διαφόρων χωρών,

- Εξοπλισμός πρόσφορος για την κατάρτιση και νόθευση των εγγράφων,

- Τα χρηματικά ποσά των 5.595 ευρώ, 1.773 δολάρια, 80 λίρες Αγγλίας και 300 LEU Μολδαβίας,

- Πλήθος τραπεζικών καρτών,

- Πλήθος αποκομμάτων και εγγράφων χρηματικών συναλλαγών, καθώς και σημειωματάρια με σχετικά δεδομένα και

- Το «επιχειρησιακό» αυτοκίνητο της οργάνωσης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και παραπέμφθηκαν ενώπιον ανακριτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

