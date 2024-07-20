Σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης κηρύχθηκε η περιφέρεια της Θεσσαλίας με αφορμή την εμφάνιση κρουσμάτων πανώλης στα μηρυκαστικά από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Βασίλη Παπαγεωργίου.

Η εν λόγω Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας για τις ανωτέρω αναφερόμενες περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης δηλαδή έως και 17 Ιανουαρίου 2025.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Η εν λόγω Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας για την Περιφέρειας Θεσσαλίας εκδίδεται λόγω επαπειλούμενου κινδύνου εξάπλωσης της ζωωνόσου της πανώλης των μηρυκαστικών, που αρχικά εμφανίστηκε στην Π.Ε. Τρικάλων και εξαπλώθηκε και στην Π.Ε. Λάρισας, προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσες δράσεις όπως αυτές προβλέπονται στο Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση των ασθενειών, του Παραρτήματος I του π.δ. 138/1995 (σχετικό 9) και θα συμβάλουν στην αποτροπή εξάπλωσης της νόσου».

Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω Κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

