Τρία άτομα συνελήφθησαν για ληστείες και κλοπές στην περιοχή του Ωρωπού, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο.

Όπως προέκυψε από την έρευνα οι κατηγορούμενοι, ηλικίας 17, 20 και 26 ετών τουλάχιστον από το Νοέμβριο του περασμένου έτους, έχοντας ως ορμητήριο την περιοχή της Αλιάρτου Βοιωτίας, κινούμενοι με όχημα προέβαιναν σε ληστείες από οικίες σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών στην περιοχή του Ωρωπού.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι κυρίως πρωινές ή μεσημβρινές ώρες μετέβαιναν σε αυλές ή εισέρχονταν σε οικίες εκμεταλλευόμενοι ανοιχτά παράθυρα ή πόρτες και με απειλές και χρήση σωματικής βίας αφαιρούσαν από ηλικιωμένες γυναίκες χρηματικά ποσά και τιμαλφή, ενώ προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους επέλεγαν να δρουν σε οικίες που δε διέθεταν σύστημα καταγραφής εικόνας.

Μετά από έρευνες στις οικίες και στης κατοχή τους βρέθηκε ρουχισμός που φορούσαν κατά την τέλεση των ληστειών, 2 τάμπλετ, 3 κινητά τηλέφωνα και κοσμήματα.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 6 περιπτώσεις ληστειών και 2 περιπτώσεις κλοπών, από τις περιοχές του Συκάμινου και του Χαλκουτσίου Ωρωπού και της Αυλίδας Βοιωτίας.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

