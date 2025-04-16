Στη δημοσιότητα δόθηκαν, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες 3 υπηκόων Τουρκίας, οι οποίοι αναζητούνται, δυνάμει σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, για την υπόθεση δολοφονίας του 39χρονου ομοεθνούς τους, που έλαβε χώρα βραδινές ώρες της 5ης Νοεμβρίου 2024, στην Κυψέλη.

Πρόκειται για τους:

(επ) CAKAR (ον) NIHAT του MUHITTIN και της FATMA, γεννηθέντα την 1-1-2002 στην Τουρκία,

(επ) SOLAK (ον) BARIS του NURETTIN και της GULCAN, γεννηθέντα την 22-12-1995 στην Τουρκία,

(επ) RAZI (ον) AMED BERAT του HACI, γεννηθέντα την 3-8-1994 στην Τουρκία,

Σε βάρος των δύο πρώτων ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία και σε βάρος του τρίτου για ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην πρόοδο της διερεύνησης της υπόθεσης, στην εκτέλεση των εκδοθέντων ενταλμάτων σύλληψης και στην αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με το παραπάνω έγκλημα.

