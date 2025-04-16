Ληστείες που τελέστηκαν στα τέλη του 2022 στο Κορδελιό και τον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, ανάμεσα στις οποίες και μια με θύμα έναν οδηγό ταξί, εξιχνίασαν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Πρόκειται για τέσσερις περιπτώσεις, οι περισσότερες σε βάρος πεζών, για τις οποίες κατηγορούνται συνολικά 7 νεαρά άτομα (τότε από 15 έως 24 ετών). Ενεργώντας με διαφορετικές συνθέσεις κατηγορούνται ότι άρπαξαν συνολικά 150 ευρώ, δύο χρυσές αλυσίδες με σταυρό, κινητό τηλέφωνο και προσωπικά έγγραφα των θυμάτων τους.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

