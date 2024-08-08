Εκτεταμένοι έλεγχοι της ΔΙΜΕΑ στην κεντρική αγορά Αθηνών στου Ρέντη

Με εντολή του Υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, πραγματοποιούνται εκτεταμένοι έλεγχοι στην κεντρική αγορά Αθηνών στην περιοχή του Ρέντη από τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ).

Οι έλεγχοι ξεκίνησαν την Τετάρτη (7/8) και θα συνεχιστούν όλη την εβδομάδα σε καταστήματα εντός και πέριξ της αγοράς, κυρίως σε εισαγωγείς κρεάτων και χονδρέμπορους. Αφορούν αμνοερίφια, μοσχάρια, χοιρινά και κοτόπουλα.

Στόχος των εκτεταμένων αυτών ελέγχων είναι να καταγραφούν ενδεχόμενες αδικαιολόγητες αυξήσεις σε αυτά τα προϊόντα. Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι αφορούν στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2021.

