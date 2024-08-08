ΔΥΠΑ: Ξεκινούν την Παρασκευή οι αιτήσεις για τα voucher βιβλίων

Ξεκινάει αύριο, Παρασκευή 9 Αυγούστου στις 10:00, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα επιταγών (voucher) αγοράς βιβλίων της ΔΥΠΑ. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 16.8.2024 και ώρα 23:59.

Σκοπός του προγράμματος είναι η πνευματική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και η στήριξη των επιχειρήσεων στον χώρο του βιβλίου. Συνολικά θα εκδοθούν 150.000 επιταγές αξίας 25 ευρώ η καθεμία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με προϋπολογισμό 3.750.000 ευρώ. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την 01.09.2024 έως τις 31.12.2024.

Με την επιταγή, που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να αγοράσουν με έκπτωση 10% όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του Μητρώου Παρόχων.

Πηγή: skai.gr

