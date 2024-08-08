Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συνελήφθη, την Τρίτη 6 Αυγούστου 2024, σε περιοχή της Αττικής, 51χρονος, ο οποίος κατηγορείται για εκδικητική πορνογραφία κατ’ εξακολούθηση και αθέμιτη αποτύπωση σε υλικό φορέα μη δημόσιας πράξης άλλου.

Προηγήθηκε καταγγελία γυναίκας σε βάρος άγνωστου διαχειριστή προφίλ σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος έχοντας αποκτήσει, μετά από μεταξύ τους επικοινωνία και χωρίς τη συγκατάθεσή της, υλικό ερωτικού περιεχομένου την απειλούσε, τηλεφωνικά ή μέσω διαδικτύου, ότι θα προβεί στο διαμοιρασμό αυτού σε τρίτους, αν δεν συνευρεθούν ερωτικά.

Για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, πραγματοποιήθηκε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη αστυνομική και διαδικτυακή έρευνα των ψηφιακών στοιχείων και δεδομένων, με αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του 51χρονου ως διαχειριστή του επίμαχου διαδικτυακού προφίλ και ως κατόχου της τηλεφωνικής σύνδεσης.

Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας ο 51χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη κατά τον χρόνο που θα πραγματοποιούσε συνάντηση με την παθούσα σε περιοχή της Αθήνας.

Από την επακόλουθη σωματική έρευνα και την έρευνα στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο και λάπτοπ, ενώ παράλληλα πιστοποιήθηκε η εμπλοκή του στην υπόθεση, καθώς βρέθηκαν φωτογραφίες και βίντεο, στις οποίες απεικονιζόταν η παθούσα σε προσωπικές της στιγμές με ερωτικό περιεχόμενο.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για τη διενέργεια των απαραίτητων εργαστηριακών εξετάσεων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

