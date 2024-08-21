Για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και απλή σωματική βλάβη σε βάρος του διευθυντή της ορθοπαιδικής κλινικής στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Τούμπας - Τριανδρίας ένας 60χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 60χρονος, αφού εισήλθε στο νοσηλευτικό ίδρυμα και παρέμεινε ως συνοδός, διατάραξε την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. Στις παροτρύνσεις του προσωπικού να αποχωρήσει από τον χώρο αντέδρασε έντονα και τραυμάτισε, με χρήση σωματικής βίας, 58χρονο υπάλληλο του νοσοκομείου.

Σε βάρος του 60χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και απλή σωματική βλάβη και αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

