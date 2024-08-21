Αλιευτικό βυθίστηκε στα ανοιχτά της Πάρου - Σώοι οι 10 επιβαίνοντες

Σώοι και καλά στην υγεία τους είναι οι εννέα αλιεργάτες και ο κυβερνήτης αλιευτικού σκάφους, που βυθίστηκε μετά από πρόσκρουση το πρωί σε αβαθή, στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του λιμένα Νάουσας της Πάρου.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, έγιναν προσπάθειες από άλλα σκάφη ρυμούλκησης του αλιευτικού, αλλά τελικά λόγω εισροής υδάτων βυθίστηκε.

Οι επιβαίνοντες του αλιευτικού παρελήφθησαν από άλλο αλιευτικό, ενώ στο σημείο βρίσκεται αντιρρυπαντικό σκάφος του λιμενικού και για προληπτικούς λόγους έχει τοποθετηθεί πλωτό φράγμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

