Δεν οφείλονται στο νερό της Γαύδου τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας που παρουσίασαν έξαρση το τελευταίο διάστημα στο νησί, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δειγμάτων κοπράνων που αναλύθηκαν στα μικροβιολογικά εργαστήρια του Νοσοκομείου Χανίων.

Το τελευταίο διάστημα υπήρχε έντονη ανησυχία για τα αυξημένα κρούσματα - από 20 έως και 30 την ημέρα - και υποψίες για μολυσμένο νερό στο δίκτυο ύδρευσης του νησιού από τους βόθρους - και ως εκ τούτου ζητήθηκε η επίσημη εξέταση δειγμάτων νερού από τη δημοτική αρχή.

Τελικά πρόκειται για νοροϊό που αποτελεί την βασική αιτία εμφάνισης ιογενούς γαστρεντερίτιδας, κυρίως σε συνθήκες συγχρωτισμού ή ακατάλληλων συνθηκών υγιεινής και καθαριότητας, και όπως τόνισε η δήμαρχος Γαύδου Λίλιαν Στεφανάκη, όχι στο νερό.

Ο χρόνος επώασης είναι από 24 έως 48 ώρες και τα συμπτώματα εμφανίζονται αιφνιδίως και διαρκούν από μία έως τρεις ημέρες.

Ωστόσο, έχουν ήδη αποσταλεί και δείγματα νερού από τη Γαύδο στον ΕΟΔΥ για περαιτέρω έλεγχο.

Σε δήλωση της, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η δήμαρχος, κυρία Στεφανάκη, υπογράμμισε : «Η Δημοτική Αρχή Γαύδου τήρησε υπεύθυνη στάση εξ αρχής και θεώρησε πως δεν πρέπει να δοθεί έκταση στο όλο θέμα με διάφορες εικασίες που δημιουργούν σύγχυση και παραπληροφόρηση σε επισκέπτες και κατοίκους του νησιού μας, μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δειγμάτων, που τελικώς δικαίωσε την απόφασή μας. Όλοι γνωρίζουν ότι το νερό αποτελεί βασικό αγαθό για το νησί μας και δεν πρέπει να "παίζουμε" με τις λέξεις. Σαν Δήμος οφείλουμε και το πράττουμε, να παρακολουθούμε την ποιότητα των υδάτων στις γεωτρήσεις, με συνεχείς μετρήσεις και ελέγχους, στο μέτρο του δυνατού και του νόμιμου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

