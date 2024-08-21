Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 19χρονου που σκοτώθηκε σε λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής όταν εκτοξεύτηκε από το κάθισμα που καθόταν και σκοτώθηκε με ακαριαίο τρόπο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ και τον Πάνο Γαρουφαλλιά, το πρωί της Τετάρτης, στη Βέροια συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν για τελευταία φορά τον 19χρονο που έχασε τη ζωή του τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 19 Αυγούστου. Η κηδεία του γίνεται στον Ιερό ναό Αναλήψεως Παπάγου και η ταφή στα Κοιμητήρια του Διαβατού.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι μόνο καλά λόγια είχαν να πουν για τον άτυχο νεαρό, με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα βαρύ και την απαίτηση της οικογένειας για δικαίωση να κυριαρχεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.