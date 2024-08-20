Θύμα ξυλοδαρμού από συνοδό ασθενή έπεσε, γύρω στις 10 το πρωί, ιατρός - διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής του Ιπποκρατείου Θεσσαλονίκης, μέσα στον χώρο του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συνοδός του ασθενή, μετά από παρατήρηση που έκανε ο γιατρός, λογομάχησε μαζί του και τον γρονθοκόπησε στο στόμα, με αποτέλεσμα να προκληθούν κακώσεις στα ούλα του.

Το θύμα προσέφυγε στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ, όπου εξετάστηκε από ιατροδικαστή και έλαβε υπόμνημα με τα ευρήματα της εξέτασης, προκειμένου να καταθέσει μήνυση.

Το Σωματείο Εργαζομένων του Ιπποκρατείου, σε ανακοίνωση που εξέδωσε σχετικά με το συμβάν, αναφέρει: «Για άλλη μια φορά γίναμε μάρτυρες, στην Ορθοπαιδική Κλινική του Ιπποκράτειου ΓΝΘ, βιαιοπραγίας από συνοδό ασθενούς, ο οποίος μάλιστα αντιμετωπίστηκε κατά τον καλύτερα δυνατό τρόπο, προς το προσωπικό της κλινικής. Σε μια κλινική που λειτουργεί υποδειγματικά και πέρα από τις δυνατότητές της, λόγω της έλλειψης προσωπικού (νοσηλευτών - αναισθησιολόγων), προς όφελος των ασθενών που νοσηλεύονται και χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης - αποκατάστασης. Παρότι αντιλαμβανόμαστε τον πόνο και την αγωνία του κάθε συνανθρώπου μας που αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας, τέτοιες συμπεριφορές είναι αδικαιολόγητες και θα μας βρίσκουν πάντα αντίθετους».

