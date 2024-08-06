Συνελήφθη καθηγητής στην Αστυνομία για εμπρησμούς στη Βάρη

Συνελήφθη ως ύποπτος για τη φωτιά που ξέσπασε στη Βάρη στις 19/6 ένας 66χρονος άνδρας Διδάκτορας πανεπιστημίου ο οποίος μάλιστα φέρεται να δίδασκε ακόμη και σε σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, δεκαπέντε χρόνια πριν.

Ο άνδρας φέρεται να αντιμετωπίζει το τελευταίο χρονικό διάστημα ψυχολογικά προβλήματα και εξετάζεται εάν είναι το άτομο που καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, να βάζει τη φωτιά στον παράδρομο της Βάρης- Κορωπίου.

Υπενθυμίζεται πως η πυρκαγιά, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, εξαπλώθηκε επικίνδυνα και προκάλεσε ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Ο 66χρονος συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας από άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στο πλαίσιο εντάλματος σύλληψης.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο συλληφθείς δεν ομολόγησε για την προαναφερθείσα πυρκαγιά αλλά παραδέχτηκε πως με αναπτήρα έβαλε τέσσερις άλλες φωτιές στις 8 και 9 /6 σε ξερά χόρτα στην περιοχή Χέρωμα Βάρης.

Οι τέσσερις φωτιές αυτές περιορίστηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η ταυτοποίησή του έγινε από μαρτυρίες και με τη συλλογή βιντεοληπτικού υλικού.

Ο 66χρονος οδηγήθηκε χθες στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και κρατείται μέχρι να απολογηθεί εκ νέου.

Παράλληλα, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευσίνας, συνελήφθη την 1η Αυγούστου, 33χρονος ως υπαίτιος πρόκλησης τριών πυρκαγιών, από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση στην περιοχή.

Πρόκειται για μια πυρκαγιά στις 31/7 και δύο ακόμη την 1η Αυγούστου στη Μαγούλα, που ξεκίνησαν με τον φερόμενο δράστη να βάζει φωτιά με αναπτήρα σε ξερά χόρτα.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στις 3 Αυγούστου στην Εισαγγελία και διατάχθηκε η προφυλάκιση του.

Τέλος, την περασμένη Δευτέρα συνελήφθησαν τρία ακόμη άτομα, δύο Έλληνες και ένας αλλοδαπός για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια καθώς κατά εξαιρετικά επικίνδυνη για εκδήλωση πυρκαγιάς ημέρα, έκαναν εργασίες με τροχό που είχαν ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά κοντά σε σπίτια στην Κορομηλιά Δομοκού.

