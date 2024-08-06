Λογαριασμός
ΕΛΑΣ: Διοικητική έρευνα για το νέο βίντεο από τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό

Διοικητική έρευνα της ΕΛΑΣ για το βίντεο που καταγράφει «καρέ-καρέ» τα πυρά που δέχθηκε εξ επαφής ο άτυχος τοπογράφος στο Ψυχικό

ΕΛΑΣ: Διοικητική έρευνα για το βίντεο της δολοφονίας του τοπογράφου στο Ψυχικό

Σε διοικητική έρευνα για να διαπιστωθούν τυχόν πειθαρχικές ευθύνες αστυνομικών προχωρά η ΕΛΑΣ μετά τη δημοσιοποίηση του νέου σοκαριστικού βίντεο από τη στυγερή δολοφονία του 54χρονου τοπογράφου στο Ψυχικό, στις αρχές του Ιούλη.

Οπως αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση η αστυνομία, σχετικά με βίντεο το οποίο αναπαράγεται σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και απεικονίζεται ανθρωποκτονία που έλαβε χώρα πρωινές ώρες της 2 Ιουλίου 2024 στο Ψυχικό, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι έχει διαταχθεί διοικητική έρευνα προκειμένου διαπιστωθούν και καταλογιστούν τυχόν πειθαρχικές ευθύνες αστυνομικών.

Προς τον σκοπό αυτό, επισημαίνει ότι θα αναλυθούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία ώστε να εντοπιστεί η πηγή προέλευσης του βίντεο και να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση της τάξης και της δικαιοσύνης.

«Οι Έλληνες αστυνομικοί υπηρετούν με αφοσίωση και επαγγελματισμό και κάθε απόκλιση από τα υψηλά πρότυπα που θέτουν θα αντιμετωπίζεται με την απαραίτητη αυστηρότητα», συνοψίζει.

