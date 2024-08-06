Λογαριασμός
Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Λίνδο Ρόδου - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

UPDATE: 18:44
Φωτιά

Οριοθετήθηκε η φωτιά, που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη Λίνδο στο νησί της Ρόδου. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 11ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

