Οριοθετήθηκε η φωτιά, που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη Λίνδο στο νησί της Ρόδου. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 11ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
