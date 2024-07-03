Συνελήφθη χθες, 2 Ιουλίου 2024, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος, σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους του Κ.Α.Ε.Ε. Θεσσαλίας και της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λάρισας, ημεδαπός, ως υπαίτιος πρόκλησης δώδεκα (12) πυρκαγιών από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση σε αγροτικές εκτάσεις από τις 10 Ιουνίου 2024 στην περιοχή Αμπελώνας του Δήμου Λάρισας.

Κρατείται και θα οδηγηθεί σήμερα, ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας.

Πηγή: skai.gr

