Άνθρωποι που συμμετείχαν στις εφορευτικές επιτροπές των εκλογών καταγγέλλουν στον ΣΚΑΪ ότι δεν έχουν πάρει τα λεφτά τους.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Αταίριαστοι», ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος απάντησε πως είναι θέμα ημερών η πληρωμή τους.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι δήλωναν το ΑΦΜ των μελών των εφορευτικών επιτροπών. Είναι θέμα χρόνου. Καμία πληρωμή δεν έχει γίνει, αλλά πιστεύω ότι είναι θέμα ολίγων ημερών. Το σημαντικό είναι ότι καταφέραμε πρώτη φορά στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023 και δεύτερη φορά τώρα στις ευρωεκλογές, να δώσουμε μια συμβολική αμοιβή στα μέλη της εφορευτικής για αυτή την ολοήμερη εργασία που κάνουν. Έφτασε τώρα 40 ευρώ καθαρά, χωρίς κρατήσεις και είναι ένα συμβολικό αν θέλετε τέτοιο αντίτιμο για τις υπηρεσίες που προσφέρουν για την λειτουργία της Δημοκρατίας», ανέφερε ο ίδιος χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Λίγο υπομονή. Γίνεται εκκαθάριση, μαζεύονται τα στοιχεία και θα γίνουν οι πιστώσεις σε λογαριασμούς», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών.

Πηγή: skai.gr

